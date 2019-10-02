Яременко о формуле Штайнмайера: Никто ничего не подписывал

Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат фракции Слуга народа и глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко сообщил в Facebook, что Украина якобы не подписывала юридически обязательных документов во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года", - объяснил нардеп.

По словам Яременко, соглашения касаются лишь особенностей проведения местных выборов на ныне оккупированных территориях. Ключевые же позиции будут наработаны в ходе последующих переговоров.

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