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Визит Зеленского в ОАЭ. Укроборонпром подписал соглашения с двумя компаниями

14.02.2021, 16:42
Визит Зеленского в ОАЭ. Укроборонпром подписал соглашения с двумя компаниями - Фото
Руководство Укроборонпрома в ОАЭ (фото - пресс-служба ОП)

Укроборонпром подписал соглашение о расширении военно-промышленного сотрудничества на $1 млрд с Tawazun Economic Council и EDGE Group. Подписание произошло в рамках визита президента Владимира Зеленского в ОАЭ, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как отмечается, от Украины соглашения подписывал гендир Укроборонпрома Юрий Гусев.

В ОП не раскрывают деталей соглашения, но пишут, что соглашение с EDGE позволит "обмениваться и развивать передовые технологии". LIGA.net направила запросы в ОП, Укроборонпром и Минобороны с просьбой рассказать об условиях соглашения более детально.

"EDGE делает сильный акцент на совместном развитии и сотрудничестве. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины в сотрудничестве, обмене и получении взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран", – сказал гендир EDGE Фейсал Аль Баннаи.

СПРАВКА. Компания EDGE Group пишет на своем сайте, что занимается разработками в области автономных возможностей, направленной энергии, киберфизических систем, передовых силовых установок, робототехники и смарт-материалов с использованием искусственного интеллекта, встроенного в ее продукты и услуги.

Tawazun Economic Council занимается созданием и развитием устойчивой индустрии обороны и безопасности в ОАЭ, говорится на его сайте. Совет служит катализатором экономического роста для усиления индустрии обороны и безопасности. Он работает через два основных инструмента: Экономическую программу Tawazun и Фонд развития обороны и безопасности.

Читайте также: Украинская компания планирует построить титановый комбинат в ОАЭ

Марк Сировой
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Владимир Зеленский укроборонпром оаэ Юрий Гусев EDGE Group Tawazun Economic Council
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