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28.01.2019, 15:50

Вклад Украины в мировую безопасность недооценен - Черныш

Вклад Украины в мировую безопасность недооценен - Черныш - Фото
Вадим Черныш (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы МинВОТ, борьбе с РФ у Украины "учатся все" - от стран Балтии, Польши, бывших стран Варшавского договора до партнеров с Запада

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Вклад Украины в общеевропейскую и даже в общемировую безопасность недооценен нашими партнерами. Об этом в эфире канала Прямой заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"На нашем опыте учатся все. Посмотрите, все приезжают на военные тренировки и говорят: "Ой, мы столькому научились у ваших военных". Приезжают к спецслужбам и гражданским - то же самое. Приезжают даже с населением пообщаться, как жить без воды и электроэнергии в заминированных районах. Что, такой опыт есть в Западной Европе? Нет", - сказал он.

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Кроме того, сказал Черныш, это справедливо и для систем вооружения, которые Украина производит, и которые "мы считали устаревшими".

"(Партнеры) сейчас их на полигонах в разных странах тестируют, потому что знают, что россияне пользуются подобными видами, даже свои налаживают", - говорит глава МинВОТ.

По его словам, одна из миссий ведомства - поделиться с партнерами опытом, обратить внимание на то, что происходит в стране.

"Украина уже донор в вопросах безопасности - европейской и мировой... Во всех измерениях все на Украине зарабатывают, как говорится, "benefici", - чтобы посмотреть, как Россия ведет современные конфликты в военной и невоенной сферах", - подчеркнул министр.

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Теги: агрессия России, МинВОТ, вадим черныш, учеба
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