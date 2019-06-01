Владимир Зеленский изменил структуру Администрации президента

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский расширил список должностей в структуре АП. Теперь в Администрацию президента входят его помощники, советники и представитель в Верховной Раде. Соответствующий указ №347/2019 об изменениях в предыдущие указы Зеленский подписал 31 мая, он опубликован на сайте президента.

В соответствии с новым указом в структуру АП теперь входят первый помощник и помощники президента, советники и представители президента.

Ранее в структуру АП входили только пресс-секретарь и советник президента.

Вчера сообщалось, что Зеленский своим указом изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Зеленский назначил себя главой СНБО. Из состава совета он вывел Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця и ввел новых людей.