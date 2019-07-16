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16.07.2019, 16:57

#ВластьЭтоМы. За кого голосовать на выборах. Пройди тест и узнай

#ВластьЭтоМы. За кого голосовать на выборах. Пройди тест и узнай - Фото
Коллаж - LIGA.net

Ты хорошо знаешь программу своей партии?

Уже в ближайшее воскресенье, 21 июля, состоятся внеочередные парламентские выборы, а ты до сих пор не знаешь за кого отдать свой голос? LIGA.net проанализировала программы топ-5 самых рейтинговых партий и сделала очень короткий тест, который поможет узнать, насколько хорошо вы знаете предвыборные тезисы своих фаворитов. Не исключено, что по результатам теста вас ждет сюрприз и вы собирались голосовать не за ту партию.

Перед прохождением теста вы можете прочитать наш материал, в котором мы коротко и понятно описываем позиции партий по ключевым вопросам. Ссылку на текст можно найти в конце публикации.

Подсказки для прохождения теста можно найти в этом материале:

#ВластьЭтоМы. Как выбрать свою партию и что они обещают: ТОП-5

Также читайте, почему выборы в Раду даже важнее выборов президента:
Президент, Кабмин, Рада: кто главный в Украине? #ВластьЭтоМы

#ВластьЭтоМы - это серия материалов, рассказывающая о том, как молодежь меняет облик Украины, почему важно брать страну в собственные руки и почему не стоит бояться сделать ошибку. Проект релизуется при поддержке USAID - Internews

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, голос, юлия тимошенко, Святослав Вакарчук, юрий бойко, ВО Батькивщина, европейская солидарность, Оппозиционная платформа - За життя
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