ВластьЭтоМы. За кого голосовать на выборах. Пройди тест и узнай

Уже в ближайшее воскресенье, 21 июля, состоятся внеочередные парламентские выборы, а ты до сих пор не знаешь за кого отдать свой голос? LIGA.net проанализировала программы топ-5 самых рейтинговых партий и сделала очень короткий тест, который поможет узнать, насколько хорошо вы знаете предвыборные тезисы своих фаворитов. Не исключено, что по результатам теста вас ждет сюрприз и вы собирались голосовать не за ту партию.
Перед прохождением теста вы можете прочитать наш материал, в котором мы коротко и понятно описываем позиции партий по ключевым вопросам. Ссылку на текст можно найти в конце публикации.
Подсказки для прохождения теста можно найти в этом материале:
#ВластьЭтоМы. Как выбрать свою партию и что они обещают: ТОП-5
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