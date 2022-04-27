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Власти Харькова намерены убрать с карты города связанные с Россией топонимы

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 21:38
Власти Харькова намерены убрать с карты города связанные с Россией топонимы - Фото
Игорь Терехов (фото: Харьковский горсовет)

После победы Украины в войне с Россией мэр Харькова Игорь Терехов поднимет вопрос о ликвидации связанных со страной-агрессором топонимов. Он убежден, что многие улицы, площади, скверы города должны быть переименованы. Об этом Терехов написал в Facebook.

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"После нашей победы на первой же сессии городского совета я предложу депутатам варианты переименований не только Московского района и Московского проспекта. Думаю, что в ситуации развязанной против нас войны многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова", – считает мэр.

По его словам, в ближайшее время на сайте горсовета будет создан специальный раздел, где жители города смогут оставлять свои предложения о том, какие топонимы Харькова должны исчезнуть, а какие – появиться.

"Уверен, что на карте нашего города должны быть увековечены защитники Харькова и Украины – как отдельные герои, так и целые воинские объединения", – убежден Терехов.

  • Российские оккупанты последнее время активно обстреливают Харьков. Вчера в  результате обстрелов три человека погибли, семеро получили ранения.
Вадим Ребрина
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Харьков игорь терехов
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