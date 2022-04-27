Россияне обстреляли Харьков: погибли три человека, семеро ранены
27.04.2022, 02:04
Олег Синегубов (Скриншот видео)
26 апреля российские оккупанты продолжали обстреливать Харьков и область, погибли мирные люди. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В результате обстрелов Харькова три человека погибли, семеро получили ранения.
В Золочеве три человека получили ранения, еще один ранен в Чугуеве, один человек пострадал в Дергачах.
Враг пытается продолжать наступление в районе города Изюм. Защитники Харьковской области держат оборону и наносят оккупантам новые потери.
Сегодня в районе Балаклеи был уничтожен очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Читайте также: ПВО Украины уничтожила семь воздушных целей российских оккупантов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии