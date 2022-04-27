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Россияне обстреляли Харьков: погибли три человека, семеро ранены

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 02:04
Россияне обстреляли Харьков: погибли три человека, семеро ранены - Фото
Олег Синегубов (Скриншот видео)

26 апреля российские оккупанты продолжали обстреливать Харьков и область, погибли мирные люди. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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В результате обстрелов Харькова три человека погибли, семеро получили ранения.

В Золочеве три человека получили ранения, еще один ранен в Чугуеве, один человек пострадал в Дергачах.

Враг пытается продолжать наступление в районе города Изюм. Защитники Харьковской области держат оборону и наносят оккупантам новые потери.

Сегодня в районе Балаклеи был уничтожен очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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Наталия Медведева
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Харьков харьковская область
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