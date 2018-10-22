Власти Украины не влияют на церковные дела, а поддерживают - Зоря

Евстратий Зоря (скриншот из видеозаписи)

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Архиепископ утверждает, что украинское государство не вмешивается в дела церкви, однако в условиях агрессии РФ нужно сотрудничать на благо общества

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В нынешних условиях агрессии России против Украины украинское государство не только имеет право, но и долг противостоять, используя все законные возможности, в том числе, работая сообща с церковью. Такое мнение высказал архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви КП Евстратий Зоря отвечая на вопросы в чате Главреда.

Он подчеркнул, что это не означает вмешательство в дела церкви. "Ведь государство не влияет ни на вопросы вероисповедания, ни на вопросы назначения на должности, ни на другие вопросы из компетенции самой церкви", - пояснил архиепископ.

Евстратий Зоря также уточнил, что украинская церковь – не государственная, однако поддерживает украинское государство и содействует "всему хорошему, что делает государство для украинского народа".

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Архиепископ отметил, что в случае с Россией – церковь не только не отделена от государства, но и "самым тесным образом привлечена", там государство вмешивается и дает прямые указания.