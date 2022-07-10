Вместо Джонсона. Два экс-министра хотят стать лидерами консерваторов

Бывший министр иностранных дел Британии Джереми Хант и здравоохранения Саджид Джавид сразятся за пост лидера Консервативной партии после отставки пока еще действующего премьера Борис Джонсона. Об этом сообщает The Telegraph.

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Оба экс-министра делают ставку на снижение налогов. Ожидается, что нового лидера консерваторов изберут летом, а осенью на партийном съезде будет избран и следующий премьер.

Ранее от погони за должностью лидера консерваторов отказался Бен Уоллес – министр обороны и один из самых ярых сторонников Украины на Западе. Он хочет сосредоточиться на нынешних обязанностях и обеспечении безопасности Великобритании.

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Марк Сировой

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