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Вместо Ткаченко нардепом в Слуге народа станет бывший судья из Днепра

Вместо Ткаченко нардепом в Слуге народа станет бывший судья из Днепра - Фото
Денис Маслов (фото - его Facebook)
04.06.2020, 13:34

Место народного депутата от Слуги народа Александра Ткаченко в Верховной Раде займет юрист и экс-судья Денис Маслов

После назначения министром культуры Александра Ткаченко его место в парламенте от Слуги народа займет юрист и бывший судья из Днепра Денис Маслов. Об этом заявила в Facebook замглавы фракции Евгения Кравчук. 

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По ее словам, Маслов - "опытный юрист". В каком комитете будет работать нардеп, пока неизвестно.

Маслов значится 138-м в списке Слуги народа. Он является управляющим партнером адвокатского объединения ЛОУАТЕК, директором ООО "Авин Трейд", основателем Юридической фирмы Форца.

Также он - член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины, делегат в Правовой ассамблеи Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области, член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции. Работал судьей Днепровского райсуда города Каменское, о чем свидетельствует декларация за 2018 год. Занимал руководящие посты в юридических компаниях.

Окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им. О. Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности "банковское дело".

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Наталия Софиенко
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