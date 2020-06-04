Вместо Ткаченко нардепом в Слуге народа станет бывший судья из Днепра

Денис Маслов (фото - его Facebook)

После назначения министром культуры Александра Ткаченко его место в парламенте от Слуги народа займет юрист и бывший судья из Днепра Денис Маслов. Об этом заявила в Facebook замглавы фракции Евгения Кравчук.

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По ее словам, Маслов - "опытный юрист". В каком комитете будет работать нардеп, пока неизвестно.

Маслов значится 138-м в списке Слуги народа. Он является управляющим партнером адвокатского объединения ЛОУАТЕК, директором ООО "Авин Трейд", основателем Юридической фирмы Форца.

Также он - член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины, делегат в Правовой ассамблеи Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области, член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции. Работал судьей Днепровского райсуда города Каменское, о чем свидетельствует декларация за 2018 год. Занимал руководящие посты в юридических компаниях.

Окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им. О. Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности "банковское дело".

1 июня фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры.

поддержала 4 июня за его назначение проголосовали 263 депутата.

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