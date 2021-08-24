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ВМС приняли участие в морском параде в Одессе и впервые — на Днепре в Киеве: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 17:49
ВМС приняли участие в морском параде в Одессе и впервые — на Днепре в Киеве: фото, видео - Фото
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Военно-Морские Силы Украины приняли участие в мероприятиях по случаю Дня Независимости на Майдане Независимости, реке Днепр и в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ. 

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На внешнем рейде города Одесса присутствующим было продемонстрировано прохождение боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств ВМС ВС Украины, пролет морской авиации, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Госпогранслужбы, морской поисково-спасательной службы и яхт Одесской областной федерации парусного спорта.

В Киеве, подразделения национального флота приняли участие в торжественном прохождении парадных расчетов на главной площади столицы – Майдане Независимости, а также, в отличие от прошлых парадов, впервые состоялась отработка показательных элементов применения сил и средств на реке Днепр.

Сегодня, 24 августа, при участии президента Владимира Зеленского в центре столицы состоялся праздничный парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.



Вадим Ребрина
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ВМС ВСУ парад день независимости
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