ВМС приняли участие в морском параде в Одессе и впервые — на Днепре в Киеве: фото, видео
Военно-Морские Силы Украины приняли участие в мероприятиях по случаю Дня Независимости на Майдане Независимости, реке Днепр и в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
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На внешнем рейде города Одесса присутствующим было продемонстрировано прохождение боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств ВМС ВС Украины, пролет морской авиации, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Госпогранслужбы, морской поисково-спасательной службы и яхт Одесской областной федерации парусного спорта.
В Киеве, подразделения национального флота приняли участие в торжественном прохождении парадных расчетов на главной площади столицы – Майдане Независимости, а также, в отличие от прошлых парадов, впервые состоялась отработка показательных элементов применения сил и средств на реке Днепр.
Сегодня, 24 августа, при участии президента Владимира Зеленского в центре столицы состоялся праздничный парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.
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