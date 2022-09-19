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Во Франции правозащитники требуют отключить три российских канала за военную пропаганду

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 21:42
Во Франции правозащитники требуют отключить три российских канала за военную пропаганду - Фото
Ольга Скабеева (Коллаж: LIGA.net)

Международная организация Репортеры без границ обратилась к французскому регулятору вещания ARCOM с просьбой приказать французскому спутниковому телеоператору Eutelsat прекратить транслировать три российских телеканала, которые распространяют кремлевскую военную пропаганду. Об этом сказано на сайте организации.

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"Франция не может мириться с ситуацией, когда операторы, находящиеся под ее юрисдикцией, вносят свой вклад в кремлевскую военную пропаганду в нарушение своих юридических обязательств. Регулятор вещания Франции может положить конец этой ситуации, и мы призываем его действовать безотлагательно", – сказано в заявлении Репортеров без границ.

В организации подчеркнули, что речь идет о каналах Россия 1, Первом канале и НТВ, "которые являются главными составляющими российской военной пропагандистской машины" и через Eutelsat транслируются для 15 млн зрителей.

Запрос организации в ARCOM сопровождается подробным отчетом с множеством выдержек из программ, транслируемых тремя российскими пропагандистскими телеканалами.

Репортеры без границ заявили, что контент, транслируемый этими росСМИ, разжигает ненависть в отношении украинского населения, призывы к массовому истреблению, к убийству лидеров и даже подстрекательство к геноциду, что противоречит законодательству Франции.

В организации подчеркнули, что эти три канала транслируются французским оператором спутникового телевидения, а значит они подпадают под юрисдикцию Франции и, в частности, подлежат надзору со стороны ARCOM в соответствии с законом Франции о вещании 1986 года.

Читайте также: Пропагандисты РФ должны быть наказаны как военные преступники – польские журналисты

Оксана Житнюк
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франция пропаганда репортеры без границ росСМИ Eutelsat
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