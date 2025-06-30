Во Львове мужчин выпускали за границу по документу с подписью российского царя – NGL.media

Иллюстративное фото: Depositphotos

Львовская областная администрация согласовывала выезд мужчин за границу, опираясь на письма от вымышленной организации с подписью российского царя Александра III и гербом "Газпромбанка", говорится в расследовании проекта NGL.media.

По его данным, в схеме с системой "Шлях" участвовала фейковая "Гуманитарная надежда нации", которая называет себя то общественной организацией, то "украинско-французской группой", но при этом ее нет в реестрах обеих стран. Министерство юстиции Украины сообщило, что у него нет информации о такой организации. Также не работает электронная почта, с которой ее письма отправлялись в обладминистрацию.

"При этом официальное письмо во Львовскую ОВА эта организация оформила с явным издевательством, использовав логотип российского "Газпромбанка" и автограф российского императора конца XIX века Александра III. Директором организации также указали, похоже, первое попавшееся распространенное имя и фамилию – Александр Николенко. Только в Украине проживает около 500 человек с таким именем и фамилией", – говорится в материале.

Медиа пишет, что в облгосадминистрацию поступило всего пять писем от этой "организации", а приказы с разрешением на выезд за границу, подписанные главой ОВА Максимом Козицким, принимались либо в день получения, либо на следующий день.

В общей сложности разрешение на выезд получили восемь мужчин призывного возраста, и, согласно анализу NGL.media, по крайней мере семеро из них не вернулись в Украину: "Они выезжали на автомобилях, поездах и даже пересекали границу пешком – как правило, через несколько дней после выдачи приказов главой Львовской ОВА".

Журналисты также утверждают, что осенью 2022 года один из этих мужчин якобы выезжал вместе с внештатным советником Козицкого Алексеем Шевчуком – последний вернулся через три дня уже один.

Медиа не удалось связаться с этими лицами. В то же время в ОВА им ответили, что знают только об одном водителе от "Гуманитарной надежды нации", который нарушил сроки пребывания за границей, но не указывают его имени. Мужчине отменили право на выезд после сообщения Государственной пограничной службы.

В ответ на вопрос о том, что согласование выезда за границу осуществлялось по обращениям фиктивной организации, в ОВА заявили, что "за достоверность представленных данных, указанных в письмах, ответственность несли исключительно заявители, которые их подавали".

ОБНОВЛЕНО. Во Львовской областной прокуратуре сообщили о регистрации уголовного дела по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Максимальное наказание – семь лет тюрьмы с запретом занимать ряд должностей или заниматься определенной деятельностью на три года.

Правоохранители не указывают напрямую, но, судя по описанию, основанием для открытия производства стало именно это расследование.