На Львівщині чоловіків випускали за кордон по документу з підписом російського царя – NGL.media

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Львівська обласна адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон, спираючись на листи з вигаданої громадської організації з підписом російського імператора Олександра III та гербом "Газпромбанку", йдеться у розслідуванні проєкту NGL.media (колишнє "Наші гроші").

За даними медіа, у схемі брала участь фейкова "Гуманітарна надія нації", яка називає себе то громадською організацією, то "українсько-французькою групою", й при цьому її немає в реєстрах обох країн. Міністерство юстиції України повідомляло, що в неї немає інформації про таку організацію. Також не працює і електронна пошта, з якої до обладміністрації надсилали листи.

"При цьому офіційного листа до Львівської ОВА ця організація оформила з явною насмішкою, використавши логотип російського "Газпромбанку" та автограф російського імператора кінця XIX ст. Олександра III. Директором організації теж вказали, схоже перше-ліпше розповсюджене прізвище – Олександр Ніколенко. Лише в Україні живе близько 500 людей з таким ім’ям та прізвищем", – йдеться у матеріалі.

NGL.media пише, що всього до обладміністрації надійшло п'ять листів від цієї "організації", а накази з дозволом виїзду за кордон, підписані главою ОВА Максимом Козицьким, ухвалювалися або у день отримання, або ж у наступний.

Всього виїхати дозволили вісьмом чоловікам призовного віку, й, згідно з аналізом медіа, принаймні семеро з них не повернулися до України: "Вони виїжджали автомобілями, потягами і навіть перетинали кордон пішки – як правило, через кілька днів після видачі наказів голови Львівської ОВА".

Журналісти також стверджують, що восени 2022-го один з цих чоловіків виїжджав разом з позаштатним радником Козицького Артемом Лущаном – останній через три дні повернувся вже один.

Журналістам не вдалося поспілкуватися з цими особами. Водночас в ОВА їм відповіли, що знають лише про одного водія від "Гуманітарної надії нації", який порушив терміни перебування за кордоном, але не вказують його імені. Чоловіку скасували право виїзду після повідомлення Державної прикордонної служби.

На запитання про те, що погодження виїзду за кордон робилось за зверненнями фейкової організації, в ОВА заявили, що "за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали".