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Во Львове задержали двух человек по подозрению в работе на оккупантов – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 04:11
Во Львове задержали двух человек по подозрению в работе на оккупантов – ОВА - Фото
Фото: Патрульная полиция Львовской области

Во Львове, который вчера подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов, задержали двоих человек по подозрению в работе на врага. Об этом сообщила в Facebook патрульная полиция Львовской области.

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Как отмечается, на проспекте Чорновола во Львове патрульные остановили подозрительный автомобиль.

Во время проверки документов и телефона водителя полицейские обнаружили видео и фото передвижения украинских военных. 

Кроме того у водителя подозрительного автомобиля были фото паспортов людей с Луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами.

Второго подозрительного человека патрульные обнаружили, когда направлялись к месту попадания ракет.

В полиции сообщают, что мужчина снимал момент полета ракеты и попадание ее в цель. У него в планшете патрульные обнаружили фотографии всех блокпостов Львовской области. Эту информацию он направил на два российских номера.

Задержанных передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Во Львове задержали двух человек по подозрению в работе на оккупантов – ОВА
  • 26 марта российские оккупанты обстреляли Львов: шесть вражеских ракет попали в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.

Читайте также: Путин атаковал Львов, когда Байден был в 10-ти минутах полета ракет оккупантов – ВС ВСУ

Наталия Медведева
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