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06.07.2019, 16:05

Во Львовской области новый глава СБУ: что о нем известно

Во Львовской области новый глава СБУ: что о нем известно - Фото
Иван Баканов (фото - пресс-служба президента)

Представляя Александра Бондарука врио главы СБУ сказал, что "особенно ему нравятся четыре первые буквы его фамилии"

Исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов представил нового начальника управления СБУ во Львовской области Александра Бондарука. Об этом сообщает Укринформ.

Представление состоялось во время встречи с общественностью во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где перед этим президент Владимир Зеленский официально представил нового главу Львовской ОГА Маркияна Мальского.

"Я хочу вам представить нового руководителя управления СБУ во Львовской области Бондарука Александра Николаевича. Особенно мне нравятся четыре первые буквы его фамилии. Потому что именно Бондом надо быть, чтобы выполнить все те задачи, которые перед ним стоят", - сказал Баканов.

Бондарук ранее возглавлял управление СБУ в Хмельницкой области. На эту должность в апреле 2014 года его назначил тогда и.о. президента Александр Турчинов. Однако в августе 2014 президент Петр Порошенко освободил Бондарука от занимаемой должности. Позже он также работал заместителем начальника управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

28 июня сообщалось, что Баканов назначил на пост своего заместителя, руководителя подразделения по борьбе с коррупцией генерал-майора Анатолия Калюжняка – чиновника времен беглого экс-диктатора Виктора Януковича

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Теги: сбу, назначение, львовская область, Иван Баканов, Александр Бондарук, Петр Порошенко, александр турчинов
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