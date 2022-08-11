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Во временно оккупированном Донецке пылает пивзавод: видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 00:40
Во временно оккупированном Донецке пылает пивзавод: видео - Фото
Пожар на Донецком пивзаводе (Скриншот сидео)

Вечером 10 августа во временно оккупированном Донецке начался пожар на пивоваренном заводе. Видео горящих зданий распространяется в соцсетях.

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Пивзавод расположен в Калиниском районе города.

Оккупанты сообщают об утечке аммиака у радиусе двух километров от места происшествия.

Причины пожара неизвестны.

Донецкий пивзавод работает с 2017 года, используя производственные мощности украинского пивоваренного предприятия Сармат.

Читайте также: В оккупированном Донецке после сильных взрывов загорелась нефтебаза — видео

Наталия Медведева
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Донецк пожар сармат
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