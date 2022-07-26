Во временно оккупированном Донецке после сильных взрывов произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
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В городе были слышны громкие и мощные взрывы, после чего на нефтебазе начался серьезный пожар.
Предположительно, удар по нефтебазе могли нанести ВСУ.
В местных пабликах публикуют видео пожара на объекте. На записи присутствует ненормативная лексика.
- 22 июля США объявили о дополнительном пакете помощи для Украины, который будет предусматривать четыре РСЗО HIMARS в дополнение к 16, о поставках которых сообщалось ранее.
- 19 июля Резников заявил, что для обороны Украине нужно не менее 50 установок HIMARS и M270, а для наступления – 100.
- Глава Комитета Вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что западные партнеры преследуют цель поставить от 25 до 30 ракетных установок залпового огня, HIMARS и MLRS.
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