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В оккупированном Донецке после сильных взрывов загорелась нефтебаза — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 07:36
Пожар в Донецке (Фото: скриншот из видео)
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Во временно оккупированном Донецке после сильных взрывов произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. 

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В городе были слышны громкие и мощные взрывы, после чего на нефтебазе начался серьезный пожар.

Предположительно, удар по нефтебазе могли нанести ВСУ. 

В местных пабликах публикуют видео пожара на объекте. На записи присутствует ненормативная лексика. 

  • 22 июля США объявили о дополнительном пакете помощи для Украины, который будет предусматривать четыре РСЗО HIMARS в дополнение к 16, о поставках которых сообщалось ранее.
  • 19 июля Резников заявил, что для обороны Украине нужно не менее 50 установок HIMARS и M270, а для наступления – 100.
  • Глава Комитета Вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что западные партнеры преследуют цель поставить от 25 до 30 ракетных установок залпового огня, HIMARS и MLRS.

Читайте также: Украина уничтожила с помощью HIMARS 50 российских складов с боеприпасами – Резников 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс Донецк
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