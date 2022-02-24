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Во время комендантского часа запрещено находиться на улице, города закрываются на въезд

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 20:59
Во время комендантского часа запрещено находиться на улице, города закрываются на въезд - Фото
Иллюстративное фото: Flickr Нацполиции

Города, в которых установлен комендантский час, закрыты на въезд, но работают на выезд. Гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов во время комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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На въездах/выездах из населенных пунктов установлены блокпосты. Полицейские проверяют документы лиц, останавливают транспортные средства, производят осмотр вещей и автомобилей.

"Важно! Города, в которых установлен комендантский час, закрыты на въезд, но работают на выезд. Гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов во время комендантского часа", – сказано в сообщении.

В правительственный квартал Киева круглосуточный доступ имеют только народные депутаты, члены правительства, другие государственные деятели и работники СМИ, которые внесены в соответствующие списки. Полиция будет проверять документы этих лиц и проводить их осмотр.

"Комендантский час – необходимая мера в условиях активной военной фазы агрессии Российской Федерации против Украины. Вводится для усиления правопорядка и безопасности людей. Призываем всех неукоснительно соблюдать действующие ограничения", – заявили в полиции.

Вместе с тем, там напомнили, что нужно быть готовыми к экстренной эвакуации в любой момент. При срабатывании сирены необходимо срочно перейти в места укрытия.

В Киеве введен комендантский час с 22:00 до 07:00. Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. По его словам, въезд в Киев "может быть усложнен, но не закрыт".



Вадим Ребрина
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полиция война комендантский час
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