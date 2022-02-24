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В Киеве введен комендантский час с 22:00 до 07:00

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 17:54
В Киеве введен комендантский час с 22:00 до 07:00 - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба мэра Киева)

С сегодняшнего дня, 24 февраля, в Киеве вводится комендантский час. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 7:00.

Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. 

Станции метрополитена будут доступны в качестве укрытия в круглосуточном режиме.

Власти города просят киевлян вовремя возвращаться домой.

При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", – сказал Кличко.

Наталия Медведева
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киев
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