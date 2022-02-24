В Киеве введен комендантский час с 22:00 до 07:00

С сегодняшнего дня, 24 февраля, в Киеве вводится комендантский час. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 7:00.

Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет.

Станции метрополитена будут доступны в качестве укрытия в круглосуточном режиме.

Власти города просят киевлян вовремя возвращаться домой.

При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", – сказал Кличко.

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Наталия Медведева

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