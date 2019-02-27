"Водочный или хлебный, но не политический": Ющенко о Майдане в РФ

Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россиянин не любит свободы, поэтому в России никогда не будет политического Майдана. Такое мнение высказал третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью изданию Настоящее время.

"Водочный может быть, хлебный может быть, пенсионный, примитивный может быть. Майдана достоинства (в России – ред.) – не будет, рядовой россиянин любит царя", - сказал он.

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При этом, Ющенко подчеркнул, что проект "русского мира" в этой связи – "очень амбициозный".

Ранее он также сказал, что 90% нынешних кандидатов в президенты Украины готовы капитулировать в войне с Россией.