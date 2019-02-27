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27.02.2019, 12:16

Ющенко: 90% кандидатов в президенты готовы капитулировать в войне

Ющенко: 90% кандидатов в президенты готовы капитулировать в войне - Фото
Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам бывшего президента, эта война для РФ – один из необходимых ходов для имперской политики, для политики русского мира

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Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что 90% нынешних кандидатов в президенты "употребляют слово мир тогда, когда не готовы к сопротивлению". Об этом он сказал в интервью изданию Настоящее время.

Он пояснил, что в случае победы в войне – настает мир, но и в случае капитуляции – тоже настает мир.

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"Стать на колени, позвонить Путину, побеседовать, поехать переговариваться…Это все блуд, если вы понимаете, какие мотивы у Путина. А он – автор этой войны, он ее лицо", - сказал Ющенко.

По словам бывшего президента, эта война для РФ – один из необходимых ходов для имперской политики, для политики русского мира.

В августе прошлого года Ющенко заявлял, что самой большой трагедией для Украины в политическом плане может быть то, что в ближайшие 5-10 лет в стране снова будет внешнее московское управление. 

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Теги: Россия, Украина, война, владимир путин, выборы, кандидаты, виктор ющенко
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