Ющенко: 90% кандидатов в президенты готовы капитулировать в войне

Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что 90% нынешних кандидатов в президенты "употребляют слово мир тогда, когда не готовы к сопротивлению". Об этом он сказал в интервью изданию Настоящее время.

Он пояснил, что в случае победы в войне – настает мир, но и в случае капитуляции – тоже настает мир.

Реклама

"Стать на колени, позвонить Путину, побеседовать, поехать переговариваться…Это все блуд, если вы понимаете, какие мотивы у Путина. А он – автор этой войны, он ее лицо", - сказал Ющенко.

По словам бывшего президента, эта война для РФ – один из необходимых ходов для имперской политики, для политики русского мира.

В августе прошлого года Ющенко заявлял, что самой большой трагедией для Украины в политическом плане может быть то, что в ближайшие 5-10 лет в стране снова будет внешнее московское управление.