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Военная разведка показала список российских танкистов, участвующих во вторжении в Украину

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 18:49
Военная разведка показала список российских танкистов, участвующих во вторжении в Украину - Фото
Фото - Генштаб ЗСУ

Главное управление разведки Минобороны опубликовало список личного состава 6 отдельной танковой бригады оккупационных войск России (военная часть 54096), участвующей во вторжении в Украину.

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"Танкисты, вы знали, что выполняете преступные приказы, но вы сознательно сделали этот выбор! Приговор на уничтожение вы себе подписали", – сказано в сообщении.

Список — на официальном сайте ГУР.

Ранее ГУР Минобороны опубликовало список личного состава бригады армейской авиации, осуществляющего боевые вылеты с аэродрома Беларуси "Лида" для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины. 

Также разведчики выложили список военнослужащих 11-й армии ВВС и ПВО (оперативное объединение воздушно-космических сил Российской Федерации в составе восточного военного округа) российских оккупационных войск, которые осуществляют вторжение в Украину со стороны Беларуси.

Вадим Ребрина
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Россия война разведка гур минобороны
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