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Военная разведка: в России, вероятно, готовят теракты против собственного населения

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 11:59
Военная разведка: в России, вероятно, готовят теракты против собственного населения - Фото
Кирилл Буданов (скриншот видео канала Рада)

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что в России предположительно готовят теракты против собственного населения, чтобы обвинить в этом Украину.

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По данным ГУР, военкоматы на территории РФ распространяют "памятки" для местных жителей, в которых украинские спецслужбы обвиняются в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. В этих "памятках" говорится, что якобы "диверсанты" оставляют на улицах заминированные телефоны, кошельки, планшеты и даже детские вещи.

Военная разведка: в России, вероятно, готовят теракты против собственного населения

"Эта "страшилка" – зеркальное отражение реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там действительно массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям мирного населения", – отметили в разведке.

В ГУР предположили, что, вероятно, российские спецслужбы, таким образом, готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины.

Читайте также: В ГУР объяснили вероятность антипутинского переворота в России

Вадим Ребрина
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теракт разведка гур минобороны
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