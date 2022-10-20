Военная разведка: в России, вероятно, готовят теракты против собственного населения

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что в России предположительно готовят теракты против собственного населения, чтобы обвинить в этом Украину.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным ГУР, военкоматы на территории РФ распространяют "памятки" для местных жителей, в которых украинские спецслужбы обвиняются в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. В этих "памятках" говорится, что якобы "диверсанты" оставляют на улицах заминированные телефоны, кошельки, планшеты и даже детские вещи.

"Эта "страшилка" – зеркальное отражение реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там действительно массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям мирного населения", – отметили в разведке.

В ГУР предположили, что, вероятно, российские спецслужбы, таким образом, готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины.

Читайте также: В ГУР объяснили вероятность антипутинского переворота в России

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.