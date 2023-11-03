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Военно-морские силы США впервые в истории возглавила женщина

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 08:12
Военно-морские силы США впервые в истории возглавила женщина - Фото
Лиза Франкетти (Фото: ЕРА, Adam Guz)

Сенат США одобрил кандидатуру адмирала Лизы Франкетти на должность руководителя ВМС, сделав ее первой женщиной на этом посту и первым членом Объединенного комитета начальников штабов. Об этом сообщает Defence News.

Ранее, как офицер ВМФ США, Франкетти занимала должность директора по стратегии, планам и политике с 2020 по 2022 год, второго заместителя начальника военно-морских операций по развитию боевых действий в 2020 году и командующего Шестым флотом США с 2018 по 2020 год.

Лиза Франкетти (Фото: ЕРА, YONHAP)

В апреле 2022 года она была номинирована на повышение в адмиралы и назначение вице-начальником военно-морских операций. Сенат подтвердил ее повышение, и уже 2 сентября она получила этот пост. Тогда Франкетти стала второй женщиной, которую повысили до четырехзвездочного адмирала в ВМС США.

Ее предшественник адмирал Майк Гилдей ушел в отставку по выслуге лет.

  • В июле 2023 года президент США Джо Байден выдвинул Франкетти на должность руководителя ВМС США. На протяжении своей карьеры адмирал продемонстрировала большой опыт как в оперативной, так и политической сфере.

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Милана Головань
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вмс сшализа франкетти

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