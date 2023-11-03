Військово-морські сили США вперше в історії очолила жінка

Сенат США схвалив кандидатуру адмірала Лізи Франкетті на посаду керівника ВМС, зробивши її першою жінкою на цьому посту та першою членкинею Об’єднаного комітету начальників штабів. Про це повідомляє Defence News.

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Раніше, як офіцер ВМФ США, Франкетті обіймала посаду директорки зі стратегії, планів та політики з 2020-го до 2022 року, другої заступниці начальника військово-морських операцій з розвитку бойових дій у 2020 році та командувачки Шостого флоту США з 2018-го до 2020 року.

У квітні 2022 року її було номіновано на підвищення в адмірали та призначення віценачальником військово-морських операцій. Сенат підтвердив її підвищення, і вже 2 вересня вона отримала цю посаду. Тоді Франкетті стала другою жінкою, яку підвищили до чотиризіркового адмірала в ВМС США.

Її попередник адмірал Майк Гілдей пішов у відставку за вислугою років.

У липні 2023 року президент США Джо Байден висунув Франкетті на посаду керівника ВМС США. Протягом своєї кар’єри адмірал продемонструвала великий досвід як в оперативній, так і в політичній сферах.

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