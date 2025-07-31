Военные получат обязательные 15 дней отпуска. Рада проголосовала за законопроект

Отказаться от 15 дней отпуска военный сможет только по собственному желанию

ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Верховная Рада проголосовала за законопроект, который определяет, что15 из 30 дней ежегодного основного отпуска для военнослужащих являются обязательными. Об этом стало известно из трансляции заседания 31 июля.

Отказаться от этих дней отпуска военный сможет только по собственному желанию.

Также разблокировано 14 дней дополнительного отпуска (с разрешения командира) для участников боевых действий.

После подписания закона военнослужащие получат право на:

← 30 дней основного отпуска, из которых 15 – обязательные;

← 10 дней по семейным обстоятельствам;

← 14 дней для военных со статусом УБД.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности решил создать рабочую группу, которая должна наработать решение об увеличении количества дней отпусков для военных, выполняющих боевые задачи на глубине первого эшелона обороны или наступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал закон, гарантирующий выплаты военным на передовой, а также семьям погибших защитников.

"Это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все надлежащие выплаты родным наших павших героев", – отметил он.

Также Зеленский рассказал, что согласовал с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для украинских защитников. В августе такое нововведение должно заработать.