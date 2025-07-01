Зеленский подписал закон о компенсации за неиспользованные отпуска для военнослужащих

Закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

ВСУ (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

1 июля президент Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту №11495, в случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таких лиц нет, то средства будут переданы в наследство.

Неиспользованные во время прохождения военной службы дни ежегодного основного и дополнительного отпуска, а также дополнительного отпуска для военнослужащих, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А, I группы, а также дополнительные отпуска, не предоставленные в особый период с момента объявления мобилизации, подлежащие.

Эта компенсация выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.

Закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающих 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по проекту "Контракт 18-24".