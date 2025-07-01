Зеленський підписав закон про компенсацію за невикористані відпустки для військових

Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування

ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Президент Володимир Зеленський 1 липня підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з законопроєктом №11495, у разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає, то кошти передадуть у спадщину.

Невикористані під час проходження військової служби дні щорічної основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки для військовослужбовців, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А, I групи, а також додаткові відпустки, що не були надані в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації.

Ця компенсація виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

Міноборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за проєктом "Контракт 18-24".