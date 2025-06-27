Міноборони не планує знижувати мобілізаційний вік

ЗСУ (Фото: Depositphotos)

Міністерство оборони не розглядає зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

Умєров повідомив, що контракт 18-24 є добровільною програмою і будь-яке рішення щодо віку ухвалюється винятково на політичному рівні. Наразі жодних змін не планується.

Водночас міністр зазначив, що якість підготовки і боєздатність контрактників цього віку є максимально високою.

"Контрактники 18–24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії в боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні", – зазначив Умєров.