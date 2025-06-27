Міноборони не планує знижувати мобілізаційний вік
Міністерство оборони не розглядає зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.
Умєров повідомив, що контракт 18-24 є добровільною програмою і будь-яке рішення щодо віку ухвалюється винятково на політичному рівні. Наразі жодних змін не планується.
Водночас міністр зазначив, що якість підготовки і боєздатність контрактників цього віку є максимально високою.
"Контрактники 18–24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії в боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні", – зазначив Умєров.
- 9 листопада 2024 року Зеленський вкотре заявив, що призовний вік в Україні знижувати не планують. Водночас тоді він анонсував "мотиваційні контракти" для тих, хто не досяг мобілізаційного віку.
- 10 червня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що деякі західні партнери відкладають санкції проти Росії, посилаючись на те, що Україна не мобілізувала молодь.