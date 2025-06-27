Минобороны не планирует снижать мобилизационный возраст
Министерство обороны не рассматривает вопрос о снижении призывного возраста ниже 25 лет. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.
Умеров сообщил, что контракт 18-24 является добровольной программой и любое решение относительно возраста принимается исключительно на политическом уровне. На данный момент никаких изменений не планируется.
В то же время министр отметил, что качество подготовки и боеспособность контрактников этого возраста является максимально высокой.
"Контрактники в возрасте 18–24 лет продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы видели их на поле боя – и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня", – отметил Умеров.
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