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Военные хакеры США проводили операции в поддержку Украины – глава Киберкомандования

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 00:33
Военные хакеры США проводили операции в поддержку Украины – глава Киберкомандования - Фото
Пол Накасоне (Фото: EPA-EFE/AL DRAGO)

Киберкомандование, хакерское подразделение вооруженных сил США, проводило наступательные кибероперации в поддержку Украины, защищающейся от вторжения России. Об этом сообщил глава киберкомандования генерал Пол Накасоне, передает CNN.

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"Мы провели ряд операций по всему спектру: наступательные, оборонительные и информационные операции", – сказал генерал Накасоне.

Как отмечается, представитель командования отказался уточнить CNN, к чему привели операции военных хакеров США в Украине.

Подчеркивается, что слова Накасоне – редкое публичное признание американскими военными хакерских операций.

В CNN резюмировали, что комментарий Накасоне предполагает, что киберпространство – это сфера, в которой администрация президента США Джо Байдена чувствует себя комфортно, противодействуя России, и не опасается эскалации.

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Наталия Медведева
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хакеры кибероперация сша Пол Накасоне
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