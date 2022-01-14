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Военным летчикам повысили зарплату – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 23:42
Военным летчикам повысили зарплату – Минобороны - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Минобороны)

С 1 января 2022 года военным летчикам Вооруженных Сил Украины повысят зарплату. О подписании соответствующего указа министром обороны Алексеем Резниковым сообщила пресс-служба Минобороны.

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По словам Резникова, в прошлом году бюджет Минобороны увеличили на 2,5 млрд грн.

"И эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного довольствия для ряда категорий военных", – сказал министр и напомнил, что в армии уже повысили выплаты для практикующих медиков.

Резников отметил, что с 1 января пилоты в ВСУ будут получать конкурентные выплаты не только в среднем по экономике, но и сопоставимые с коллегами в других ведомствах сектора национальной безопасности и обороны.

Глава Минобороны анонсировал и другие повышения зарплат, решения о которым будут приняты до конца января.

Как отмечается, всего в течение года на увеличение выплат для военных летчиков будет направлено 251 млн грн. В среднем выплаты для каждого специалиста возрастут на 10 000 – 16 000 грн.

  • 2 ноября парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2022 год. Расходы на безопасность и оборону – 5,95% ВВП. На этот сектор планируют потратить 319,4 млрд грн. Из них 131 млрд грн получит Минобороны.

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Наталия Медведева
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ВСУ ВВС ВСУ минобороны зарплата Алексей Резников
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