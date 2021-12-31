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В 2022 году украинские военные пройдут обучение в 13 странах – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 16:00
В 2022 году украинские военные пройдут обучение в 13 странах – Минобороны - Фото
Иллюстративное фото (Flikr.com)

Министр обороны Алексей Резников утвердил план обучения в 2022 году украинских военнослужащих в военных учебных заведениях иностранных государств, сообщает пресс-служба министерства обороны. 

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На обучение будут направлены 167 военнослужащих и сотрудников ВСУ. Отбор кандидатов пройдет до 28 января 2022 года. 

Учеба наших военных согласована с 13 странами, в том числе с Великобританией, США, Турцией, Германией, Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словенией, Румынией и Словакией.

Среди высших учебных заведений, которые примут украинских военных, британские Королевский колледж Академии обороны, Колледж Королевских ВМС и Королевский колледж сухопутных войск, Национальный университет обороны США, колледжи ВМС и ВВС США, Оборонный колледж НАТО в Риме, Университет военного искусства министерства обороны Польши и другие. 

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Сергей Бережной
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Алексей Резников Военные колледжи ВСУ нато обучение министерство обороны
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