В 2022 году украинские военные пройдут обучение в 13 странах – Минобороны

Министр обороны Алексей Резников утвердил план обучения в 2022 году украинских военнослужащих в военных учебных заведениях иностранных государств, сообщает пресс-служба министерства обороны.

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На обучение будут направлены 167 военнослужащих и сотрудников ВСУ. Отбор кандидатов пройдет до 28 января 2022 года.

Учеба наших военных согласована с 13 странами, в том числе с Великобританией, США, Турцией, Германией, Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словенией, Румынией и Словакией.

Среди высших учебных заведений, которые примут украинских военных, британские Королевский колледж Академии обороны, Колледж Королевских ВМС и Королевский колледж сухопутных войск, Национальный университет обороны США, колледжи ВМС и ВВС США, Оборонный колледж НАТО в Риме, Университет военного искусства министерства обороны Польши и другие.

В сентябре 2021 года в Украине прошли украино-американские военные учения Rapid Trident-2021.

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Сергей Бережной

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