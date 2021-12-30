В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фото

В Черном море корабли Военно-морских Сил Украины и Франции провели совместную тренировку типа PASSEX. В учениях участвовал самый современный французский фрегат Auvergne, а экипажи обеих стран общались между собой исключительно на английском, передает пресс-служба ВМС ВСУ.

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Украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко" вместе с фрегатом Франции Auvergne провели тренировки с целью поддержания безопасности в Черноморском регионе, а также чтобы усовершенствовать обученность и совместимость экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО. От французской стороны к учениям также привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

ВМС Украины и Франции провели тренировки по тактическому маневрированию. Личный состав отработал ночное сигналопроизводство, используя международную систему сигналов. Также проводилось освещение морской обстановки в районах интенсивного судоходства.

На борту украинского десантного корабля провели тренировку по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой спасательной группы французского фрегата.

СПРАВКА. Auvergne – многоцелевой фрегат класса "Аквитания". Он является самым современным кораблем французского флота. Построен в 2017 году, прошел ходовые и боевые испытания в Индийском океане, официально принят на службу в 2018 году. Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. На нем установлено артиллерийское и ракетное вооружение.

13 декабря на заход в Черное море французского фрегата мгновенно отреагировали в России: в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что "приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием Auvergne ВМС Франции".

24 декабря фрегат вошел в порт Одессы. Это первый заход Auvergne в морские воды Украины с момента принятия корабля в состав ВМС Франции в 2018 году.

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