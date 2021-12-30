UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
30.12.2021, 12:23

В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фото

Цей матеріал також доступний українською
1 / 9
В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фото
В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фото
В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фотоВ Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фото

В Черном море корабли Военно-морских Сил Украины и Франции провели совместную тренировку типа PASSEX. В учениях участвовал самый современный французский фрегат Auvergne, а экипажи обеих стран общались между собой исключительно на английском, передает пресс-служба ВМС ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко" вместе с фрегатом Франции Auvergne провели тренировки с целью поддержания безопасности в Черноморском регионе, а также чтобы усовершенствовать обученность и совместимость экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО. От французской стороны к учениям также привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

ВМС Украины и Франции провели тренировки по тактическому маневрированию. Личный состав отработал ночное сигналопроизводство, используя международную систему сигналов. Также проводилось освещение морской обстановки в районах интенсивного судоходства.

На борту украинского десантного корабля провели тренировку по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой спасательной группы французского фрегата.

СПРАВКА. Auvergne – многоцелевой фрегат класса "Аквитания". Он является самым современным кораблем французского флота. Построен в 2017 году, прошел ходовые и боевые испытания в Индийском океане, официально принят на службу в 2018 году. Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. На нем установлено артиллерийское и ракетное вооружение.
  • 13 декабря на заход в Черное море французского фрегата мгновенно отреагировали в России: в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что "приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием Auvergne ВМС Франции".
  • 24 декабря фрегат вошел в порт Одессы. Это первый заход Auvergne в морские воды Украины с момента принятия корабля в состав ВМС Франции в 2018 году.

Читайте также: Шмыгаль хочет больше солдат НАТО в Украине, кораблей в Черном море, самолетов у границ РФ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: учения, вмс, ВСУ, PASSEX, Auvergne, фрегат, черное море
Еще по теме
Популярные фото
Другая сторона Ангелы Меркель: в платье, с мужем, на подлодке, с беженцами – фото
Другая сторона Ангелы Меркель: в платье, с мужем, на подлодке, с беженцами – фото
В порт Одессы вошел самый современный военный корабль ВМС Франции – фото, видео
В порт Одессы вошел самый современный военный корабль ВМС Франции – фото, видео
Акция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фото
Акция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фото
Материалы по теме
Россия завезла в Крым более 600 000 своих граждан и создает там плацдарм – Данилов
Политика Россия завезла в Крым более 600 000 своих граждан и создает там плацдарм – Данилов
Кулеба: Россия диктует ситуацию на Азове и использует его как театр военных действий
Политика Кулеба: Россия диктует ситуацию на Азове и использует его как театр военных действий
Популярное
фото/видео
В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фото
В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фото
В США открыли 134-летнюю капсулу времени. Нашли масонский символ и другое: фото, видео
В США открыли 134-летнюю капсулу времени. Нашли масонский символ и другое: фото, видео 29.12.21, 15:21
"А теперь будем московитов поздравлять": ВСУ записали новогоднее видео на Донбассе
"А теперь будем московитов поздравлять": ВСУ записали новогоднее видео на Донбассе 28.12.21, 19:10
Таскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУ
Таскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУ 28.12.21, 17:14
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 