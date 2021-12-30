В Черном море прошли тренировки ВМС Украины с самым современным фрегатом Франции – фото

В Черном море корабли Военно-морских Сил Украины и Франции провели совместную тренировку типа PASSEX. В учениях участвовал самый современный французский фрегат Auvergne, а экипажи обеих стран общались между собой исключительно на английском, передает пресс-служба ВМС ВСУ.
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Украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко" вместе с фрегатом Франции Auvergne провели тренировки с целью поддержания безопасности в Черноморском регионе, а также чтобы усовершенствовать обученность и совместимость экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО. От французской стороны к учениям также привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.
ВМС Украины и Франции провели тренировки по тактическому маневрированию. Личный состав отработал ночное сигналопроизводство, используя международную систему сигналов. Также проводилось освещение морской обстановки в районах интенсивного судоходства.
На борту украинского десантного корабля провели тренировку по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой спасательной группы французского фрегата.
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