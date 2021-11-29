Шмыгаль хочет больше солдат НАТО в Украине, кораблей в Черном море, самолетов у границ РФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал НАТО к постоянному присутствию в Черном море, увеличению разведывательных полетов возле границ России и расширению учебных военных миссий Альянса в Украине. Об этом он заявил в интервью Politico.

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"Обеспечение постоянного присутствия морских кораблей НАТО в Черном море было бы очень сильным сигналом… Точно так же очень сильным сигналом будет увеличение числа разведывательных полетов вдоль границы России, в частности в Черном и Балтийском морях", – сказал он.

Еще одним "очень мощным сигналом" Шмыгаль назвал расширение военных учебных миссий НАТО в Украине. По его словам, было бы полезно увеличить как численность, так и регулярность тренировок с военными НАТО в Украине.

Премьер-министр сказал, что украинская сторона согласна с оценками американской разведки: у границ Украины с Россией и Беларусью, а также на временно оккупированных территориях находятся порядка 100 000 российских военных.

По мнению Шмыгаля, Россия намерена не только помешать сближению Украины с ЕС и НАТО, но и дестабилизировать страны Альянса и Евросоюза в целом, для чего, в частности, ограничивает экспорт газа.

В конце октября-начале ноября в Черное море вошли флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и эсминец USS Porter. Украина провела с ними тренировки.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал присутствие кораблей НАТО в Черном море, заявив, что РФ "не дают расслабиться".

22 ноября CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать.

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Марк Сировой

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