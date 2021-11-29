UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шмыгаль хочет больше солдат НАТО в Украине, кораблей в Черном море, самолетов у границ РФ

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 12:32
Шмыгаль хочет больше солдат НАТО в Украине, кораблей в Черном море, самолетов у границ РФ - Фото
Денис Шмыгаль (фото - пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал НАТО к постоянному присутствию в Черном море, увеличению разведывательных полетов возле границ России и расширению учебных военных миссий Альянса в Украине. Об этом он заявил в интервью Politico.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

беспечение постоянного присутствия морских кораблей НАТО в Черном море было бы очень сильным сигналом… Точно так же очень сильным сигналом будет увеличение числа разведывательных полетов вдоль границы России, в частности в Черном и Балтийском морях", – сказал он.

Еще одним "очень мощным сигналом" Шмыгаль назвал расширение военных учебных миссий НАТО в Украине. По его словам, было бы полезно увеличить как численность, так и регулярность тренировок с военными НАТО в Украине.

Премьер-министр сказал, что украинская сторона согласна с оценками американской разведки: у границ Украины с Россией и Беларусью, а также на временно оккупированных территориях находятся порядка 100 000 российских военных.

По мнению Шмыгаля, Россия намерена не только помешать сближению Украины с ЕС и НАТО, но и дестабилизировать страны Альянса и Евросоюза в целом, для чего, в частности, ограничивает экспорт газа.

Читайте также: В Черное море идет эсминец США Arleigh Burke. Ранее он бил "Томагавками" в Ираке и Сирии

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войска россии Денис Шмыгаль вторжение нато черное море корабли самолеты учения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 