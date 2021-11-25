В Черное море идет эсминец США Arleigh Burke. Ранее он бил "Томагавками" в Ираке и Сирии

В Черное море направляется эсминец Военно-морских сил США USS Arleigh Burke. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба американского Шестого флота.

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Отмечается, что транзит USS Arleigh Burke в Черное море начат. Шестой флот сообщает, что корабль будет работать с партнерами и союзниками, но деталей не раскрывает.

USS Arleigh Burke был введен в эксплуатацию в 1991 году и был задействован в множестве операций. В 1995-м он участвовал в обеспечении воздушной безопасности Боснии и Герцеговины, в 2003-м наносил удары ракетами Tomahawk по целям в Ираке, в 2014-м – в Сирии по боевикам международной террористической организации Исламское государство.

Эсминец способен развивать скорость до 30 узлов (56 км/ч), на его вооружении стоят артиллерийская установка Mark 45 127 мм, две шестиствольные зенитные установки Phalanx 20-мм, ракеты "Гарпун", "Томагавк" и ряд других систем.

В конце октября-начале ноября в Черное море вошли флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и эсминец USS Porter. Украина провела с ними тренировки.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал присутствие кораблей НАТО в Черном море, заявив, что РФ "не дают расслабиться".

22 ноября CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать. 23 ноября The Globe amd Mail сообщил, что Канада раздумывает над увеличением помощи Украине. Эта помощь может включать расширение учебной военной миссии в Украине, переброску в район Черного моря корабля или передислокацию истребителей.

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Марк Сировой

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