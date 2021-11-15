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Сильные месседжи, ускорение и Черное море. Кулеба озвучил, чего Украина ждет от НАТО

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 15:53
Сильные месседжи, ускорение и Черное море. Кулеба озвучил, чего Украина ждет от НАТО - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Украина ожидает от НАТО трех вещей: сильных месседжей, ускорения практической поддержки по 10 пунктам и большего внимания к ситуации в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

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"Первое – четкие и сильные месседжи всем – России, украинскому народу, партнерам в Европейском Союзе, членам Альянса. Чтобы снизить мотивацию РФ к агрессивным действиям и мотивировать украинцев быть стойкими и сильными", – сказал он.

Кулеба напомнил, что весной предложил НАТО 10 конкретных шагов по поддержке Украины. По его словам, по ряду пунктов прогресс, но эту работу надо ускорить. Содержания 10 пунктов Кулеба, как и весной, не раскрыл.

"Третье – мы говорим о нестойкой ситуации с безопасностью в Беларуси. Но мы всегда должны помнить, насколько является тяжелой и опасной ситуация в регионе Черного моря. И мы призываем, чтобы члены Альянса сотрудничали более тесно с Грузией, Украиной и Молдовой по вопросу безопасности в черноморском регионе", – сказал он.

Глава МИД добавил, что "было бы очень полезно" увидеть больше усилий в Черном море как членов НАТО, так и стран, которые не входят в Альянс.  

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Марк Сировой
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