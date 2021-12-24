В порт Одессы вошел самый современный военный корабль ВМС Франции – фото, видео

Остановка корабля в одесском порту продлится несколько дней. Это первый заход Auvergne в морские воды Украины с момента принятия корабля в состав ВМС Франции в 2018 году.
Сообщается, что фрегат вошел в Черное море 13 декабря и будет в течение трех недель проводить патрулирование акватории.
В посольстве отметили, что цель регулярного пребывания кораблей ВМС Франции в Черном море – обеспечить автономную способность Франции оценить ситуацию в этой стратегической для Европы зоне.
Думская сообщает, что корабль пробудет в Одессе до 28 декабря. Первым на борт корабля поднялся командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
СПРАВКА. Auvergne – многоцелевой фрегат класса "Аквитания". Он является самым современным кораблем французского флота. Построен в 2017 году, прошел ходовые и боевые испытания в Индийском океане, официально принят на службу в 2018 году. Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. На нем установлено артиллерийское и ракетное вооружение.
13 декабря на заход в Черное море французского фрегата мгновенно отреагировали в России: в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что "приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием Auvergne ВМС Франции".
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