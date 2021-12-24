В порт Одессы вошел самый современный военный корабль ВМС Франции – фото, видео

Сегодня, 24 декабря, в порт Одессы прибыл фрегат Auvergne Военно-морских сил Франции. Об этом сообщают пресс-службы ВМС Украины и французского посольства.

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Остановка корабля в одесском порту продлится несколько дней. Это первый заход Auvergne в морские воды Украины с момента принятия корабля в состав ВМС Франции в 2018 году.

Сообщается, что фрегат вошел в Черное море 13 декабря и будет в течение трех недель проводить патрулирование акватории.

В посольстве отметили, что цель регулярного пребывания кораблей ВМС Франции в Черном море – обеспечить автономную способность Франции оценить ситуацию в этой стратегической для Европы зоне.

Думская сообщает, что корабль пробудет в Одессе до 28 декабря. Первым на борт корабля поднялся командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

СПРАВКА. Auvergne – многоцелевой фрегат класса "Аквитания". Он является самым современным кораблем французского флота. Построен в 2017 году, прошел ходовые и боевые испытания в Индийском океане, официально принят на службу в 2018 году. Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. На нем установлено артиллерийское и ракетное вооружение.

В конце октября-начале ноября 2021 года в Черное море вошли флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и эсминец USS Porter. Украина провела с ними тренировки.

1 декабря сообщалось, что американский эсминец USS Arleigh Burke возобновил патрулирование в Черном море.

13 декабря на заход в Черное море французского фрегата мгновенно отреагировали в России: в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что "приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием Auvergne ВМС Франции".

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