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Эсминец США Arleigh Burke возобновил патрулирование в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 15:07
Эсминец США Arleigh Burke возобновил патрулирование в Черном море - Фото
Эсминец USS Arleigh Burke (фото - пресс-служба Шестого флота США)

Американский эсминец USS Arleigh Burke возобновил патрулирование в Черном море, сообщается на сайте ВМФ США.  

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28 ноября эсминец вышел из болгарского порта Варна.

"Посещение порта подтвердило приверженность ВМС США альянсу НАТО и таким жизненно важным союзникам, как Болгария, и продемонстрировало способность Arleigh Burke выполнять задания в зоне ответственности Шестого флота США для поддержки региональной стабильности", сказано в сообщении.

Эсминец США Arleigh Burke возобновил патрулирование в Черном море

Корабль вошел в Черное море 25 ноября 2021 года.

USS Arleigh Burke введен в эксплуатацию в 1991 году и был задействован во многих операциях. В 1995 году он участвовал в обеспечении воздушной безопасности Боснии и Герцеговины, в 2003 наносил удары ракетами Tomahawk по целям в Ираке, в 2014 – в Сирии по боевикам международной террористической организации Исламское государство.

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Сергей Бережной
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