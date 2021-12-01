Эсминец США Arleigh Burke возобновил патрулирование в Черном море
Американский эсминец USS Arleigh Burke возобновил патрулирование в Черном море, сообщается на сайте ВМФ США.
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28 ноября эсминец вышел из болгарского порта Варна.
"Посещение порта подтвердило приверженность ВМС США альянсу НАТО и таким жизненно важным союзникам, как Болгария, и продемонстрировало способность Arleigh Burke выполнять задания в зоне ответственности Шестого флота США для поддержки региональной стабильности", сказано в сообщении.
Корабль вошел в Черное море 25 ноября 2021 года.
USS Arleigh Burke введен в эксплуатацию в 1991 году и был задействован во многих операциях. В 1995 году он участвовал в обеспечении воздушной безопасности Боснии и Герцеговины, в 2003 наносил удары ракетами Tomahawk по целям в Ираке, в 2014 – в Сирии по боевикам международной террористической организации Исламское государство.
- В конце октября-начале ноября 2021 года в Черное море вошли флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и эсминец USS Porter. Украина провела с ними тренировки.
- Президент РФ Владимир Путин раскритиковал присутствие кораблей НАТО в Черном море, заявив, что РФ "не дают расслабиться".
- 29 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль призвал НАТО к постоянному присутствию в Черном море.
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