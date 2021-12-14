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В Черное море вошел французский многоцелевой фрегат Auvergne, россияне "наблюдают": карта

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 10:11
В Черное море вошел французский многоцелевой фрегат Auvergne, россияне
Фрегат ВМС Франции Auvergne (Фото – seaforces.org)

Поздно вечером 13 декабря в Черное море вошел ракетный фрегат ВМС Франции FS Auvergne (D 654), сообщает в Facebook на основе данных сервиса Marine Traffic мониторинговая группа по крымским санкциям и свободе судоходства.

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Auvergne – многоцелевой фрегат класса "Аквитания". Построен в 2017 году, прошел ходовые и боевые испытания в Индийском океане, официально принят на службу в 2018 году. 

14 апреля 2018 года вместе с силами США и Великобритании участвовал в обстрелах химческих объектов в Сирии в ответ на химическую атаку в Думе.

Фрегат ВМС Франции Auvergne (Фото – seaforces.org)

Мониторинговая группа отмечает, что с начала 2021 года это уже 31-й заход корабля нечерноморских стран НАТО в Черное море. Столько же военных кораблей стран НАТО заходили в Черное море только в 2014 году после начала оккупации Крыма Россией. 

В Черное море вошел французский многоцелевой фрегат Auvergne, россияне "наблюдают": карта

Очередной заход боевого корабля НАТО в Черное море уже вызвал реакцию страны-агрессора. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили пропагандистскому ресурсу ТАСС, что "приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием Auvergne ВМС Франции".

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Сергей Бережной
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военное присутствие французский фрегат военный корабль черное море флот нато
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