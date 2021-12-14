В Черное море вошел французский многоцелевой фрегат Auvergne, россияне "наблюдают": карта
Поздно вечером 13 декабря в Черное море вошел ракетный фрегат ВМС Франции FS Auvergne (D 654), сообщает в Facebook на основе данных сервиса Marine Traffic мониторинговая группа по крымским санкциям и свободе судоходства.
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Auvergne – многоцелевой фрегат класса "Аквитания". Построен в 2017 году, прошел ходовые и боевые испытания в Индийском океане, официально принят на службу в 2018 году.
14 апреля 2018 года вместе с силами США и Великобритании участвовал в обстрелах химческих объектов в Сирии в ответ на химическую атаку в Думе.
Мониторинговая группа отмечает, что с начала 2021 года это уже 31-й заход корабля нечерноморских стран НАТО в Черное море. Столько же военных кораблей стран НАТО заходили в Черное море только в 2014 году после начала оккупации Крыма Россией.
Очередной заход боевого корабля НАТО в Черное море уже вызвал реакцию страны-агрессора. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили пропагандистскому ресурсу ТАСС, что "приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием Auvergne ВМС Франции".
- В конце октября-начале ноября 2021 года в Черное море вошли флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и эсминец USS Porter. Украина провела с ними тренировки.
- Президент РФ Владимир Путин раскритиковал присутствие кораблей НАТО в Черном море, заявив, что РФ "не дают расслабиться".
- 29 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль призвал НАТО к постоянному присутствию в Черном море.
- 1 декабря сообщалось, что американский эсминец USS Arleigh Burke возобновил патрулирование в Черном море.
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