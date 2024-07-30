Военный сбор на новое авто. Марченко: Покупка во время войны – не критическая потребность
Министр финансов Сергей Марченко считает, что покупка машины "не является неотложной критической потребностью" во время войны, когда есть проблема безопасности. Еще не принятый правительственный законопроект, предусматривающий введение 15% военного сбора на первую государственную регистрацию автомобиля, чиновник прокомментировал в интервью РБК-Украина.
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Журналист сказал – бизнес отметит, что из-за роста налогов возрастет себестоимость товаров и услуг, а по отдельным категориям произойдет рост цен из-за введения военного сбора.
"Рост цен на что? Авто? Квартиры? Насколько сейчас это насущная потребность? Еще раз, я подчеркну – у нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не нужно покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще Вооруженные Силы", – ответил Марченко.
По его словам, покупка машины "не является насущной критической потребностью", а для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлины и без уплаты НДС.
Глава Минфина отметил, что видит много критики в адрес ведомства от автодилеров, утверждающих, что введение военного сбора на покупку автомобиля приведет к тенизации рынка.
Марченко признал: "отчасти это возможно", но считает, что тогда это вопрос к правоохранителям, поскольку они должны бороться с теневым рынком.
- 18 июля Кабмин утвердил законопроект, предусматривающий повышение отдельных налогов и сборов. Вводятся отдельные ставки военного сбора, в частности, на приобретение автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации – 15%. Пока этот документ еще прорабатывается профильным комитетом Верховной Рады, для принятия он должен пройти два чтения в парламенте.
- Марченко сообщил, что его министерство готово к компромиссу с Радой в вопросе повышения налогов – говорит, что "ситуация критическая".
- Глава Минфина считает, что введение налога на посылки до 150 евро позволит закрыть теневую схему ввоза товаров, которой пользуются интернет-магазины.
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