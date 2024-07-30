Військовий збір на нове авто. Голова Мінфіну: Купівля під час війни не є критичною потребою

Військовий збір на нове авто. Голова Мінфіну: Купівля під час війни не є критичною потребоювиправлено
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що купівля нової машини "не є нагальною критичною потребою" під час війни, коли є проблема безпеки. Ще не ухвалений урядовий законопроєкт, який передбачає введення 15% військового збору на першу державну реєстрацію автівки, посадовець прокоментував в інтерв'ю РБК-Україна. ВИПРАВЛЕНО. Додано, що йдеться саме про нові машини та уточнено, за що саме планують ввести військовий збір.
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Журналіст сказав – бізнес зауважить, що через зростання податків зросте собівартість товарів та послуг, а за окремими категоріями відбудеться зростання цін через запровадження військового збору.
"Зростання цін на що? Авто? Квартири? Наскільки зараз це нагальна потреба? Ще раз, я підкреслю – у нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще Збройні Сили", – відповів Марченко.
За його словами, купівля машини наразі "не є нагальною критичною потребою", а для сектору безпеки й оборони автівки ввозяться без мита та без сплати ПДВ.
Голова Мінфіну зазначив, що бачить багато критики на адресу відомства від автодилерів, котрі стверджують, що запровадження військового збору на купівлю автівки призведе до тінізації ринку.
Марченко визнав: "частково це можливо", але вважає, що тоді це питання до правоохоронців, оскільки вони й мають боротися з тіньовим ринком.
- 18 липня Кабмін затвердив законопроєкт який передбачає підвищення окремих податків та зборів. Запроваджуються окремі ставки військового збору, зокрема, на придбання автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації – 15%. Наразі цей документ ще опрацьовується профільним комітетом Верховної Ради, для ухвалення він має пройти два читання у парламенті.
- Марченко повідомив, що його міністерство готове до компромісу з Радою в питанні підвищення податків – каже, що "ситуація критична".
- Голова Мінфіну вважає, що запровадження податку на посилки до 150 євро дозволить закрити тіньову схему завезення товарів, якою користуються інтернет-магазини.
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