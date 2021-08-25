Воинские части Нацгвардии будут использовать собственные шевроны: видео
25.08.2021, 17:16
Скриншот с видео
Воинские части Нацгвардии получили собственные нарукавные знаки. На них изображены элементы гербов соответствующих областей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Соответствующее разрешение на использование символики областей предоставили гвардейцам депутаты облсоветов.
В частности, новый шеврон – оливкового или синего цвета, в центре расположен темно-зеленый круг, в котором размещена символика области, где находится воинская часть.
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