Воинские части Нацгвардии будут использовать собственные шевроны: видео

Воинские части Нацгвардии получили собственные нарукавные знаки. На них изображены элементы гербов соответствующих областей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Соответствующее разрешение на использование символики областей предоставили гвардейцам депутаты облсоветов.

В частности, новый шеврон – оливкового или синего цвета, в центре расположен темно-зеленый круг, в котором размещена символика области, где находится воинская часть.

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Вадим Ребрина

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