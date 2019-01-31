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31.01.2019, 18:36

Волкер: На Азовском и Черном морях нужны наблюдатели

Волкер: На Азовском и Черном морях нужны наблюдатели - Фото
Курт Волкер (фото - прес-служба YES)

Международный мониторинг позволил бы фиксировать действия российской стороны

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Введение дополнительного международного мониторинга за развитием ситуации на зовском и Черном морях на украинской территории и кораблях, если Киев обратится с таким предложением, в Вашингтоне считают целесообразным. Об этом сказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Укринформ.

По его словам, присутствие международных наблюдателей позволило бы фиксировать действия российской стороны, а также сделало бы невозможным повторение инцидентов, подобных произошедшему в ноябре в Керченском проливе.

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Волкер отметил, что нынешняя миссия наблюдателей ОБСЕ обладает полномочиями наблюдать имплементацию минских договоренностей на ограниченной территории.

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25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву: 21 военного - в СИЗО Лефортово, троих раненых - в медчасть изолятора "Матросская тишина".

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Теги: наблюдатели, Курт Волкер, черное море, азовское море
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