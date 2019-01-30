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30.01.2019, 13:05

Привет России: Бундесвер готов направить корабли в Черное море

Привет России: Бундесвер готов направить корабли в Черное море - Фото
Фото: Bundeswehr/Carsten Vennemann

В рамках сдерживания российской агрессии в регионе Германия раздумывает над тем, чтобы по примеру США демонстративно зайти на кораблях в Черное море

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Германия может поддержать Украину на фоне ползучей российской аннексии в Азовско-Черноморском регионе присутствием своих военных кораблей в Черном море. Об этом на встрече с замглавы Минобороны Анатолием Петренко заявили представители немецких властей, пишет пресс-служба ведомства.

"Немецкая сторона заверила в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, в том числе путем обеспечения военного присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море", - говорится в пресс-релизе.

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Стороны также обсудили перспективы размещения в Черном и Азовском морях наблюдателей ОБСЕ для предотвращения эскалации конфликта.

Также немецкая делегация заверила, что Берлин добивается освобождения украинских моряков и "всесторонне" поддерживает реформы в секторе безопасности и обороны Украины.

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Теги: Германия, аннексия, оккупация крыма, черное море, азовское море, керченский пролив, сдерживание, вмс германии
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