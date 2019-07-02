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02.07.2019, 23:38

Волкер: США и Польша договариваются о поддержке реформ в Украине

Волкер: США и Польша договариваются о поддержке реформ в Украине - Фото
Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

Встреча Волкера и Чапутовича состоялась в Торонто

Внешнеполитические ведомства США и Польши прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине, а также для ее динамичного развития. Об этом сообщил в Twitter специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Польша и США разделяют заинтересованность в сильной, безопасной Украине, интегрированной в регион и трансатлантическое сообщество. Министр иностранных дел Польши Чапутович и я обсудили способы увеличения усилий, направленных на поддержку реформ и создание открытой, динамично развивающейся Украины", - написал Волкер.

Встреча представителей США и Польши состоялась в Торонто, в кулуарах ежегодной Конференции поддержки реформ Украины, где Волкер возглавляет официальную делегацию США.

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Теги: Курт Волкер, Яцек Чапутович, торонто
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