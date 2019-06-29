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29.06.2019, 09:35

Волкер о предложении России передать моряков: Это была ловушка

Волкер о предложении России передать моряков: Это была ловушка - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предложение России насчет пленных украинских моряков - это оскорбление правосудия и обман, подчеркивает спецпредставитель Госдепа

Предложение России о передаче захваченных ею украинских моряков Украине на условиях гарантии, что они продолжат отбывать назначенный российским судом срок в украинской тюрьме, является оскорблением и ловушкой. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, пишет polygraph.info.

Волкер сказал, что российское "предложение" Украине участвовать в уголовном расследовании в отношении моряков является оскорблением правосудия, поскольку не было никаких оснований для их задержания, а также оскорблением ООН и суверенитета Украины.

У себя в Twitter Волкер процитировал название статьи - "Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков". "Это была ловушка", -  добавил он.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол вчера, 28 июня, написал в Twitter, что на встрече с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным на полях саммита G20 президент США Дональд Трамп не стал поднимать вопрос о пленных украинских моряках.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин ответил на заявления президента Владимиру Зеленскому, возмущенного нотой МИДа, которое ведомство отправило России по поводу военнопленных моряков. Министр объяснил: российская нота - примитивная ловушка, а ответная украинская нота разоблачает мотивы РФ.

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Теги: моряки, Курт Волкер, война, Азов
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