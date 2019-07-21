Волынь: на 96 участках может не хватить бюллетеней - ОПОРА

Бюллетени (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Волынской области 96 избирательных участков получили на 1-64 бюллетеней для голосования меньше, чем избирателей в списке. Об этом сообщает движение ОПОРА.

Наблюдатели от ОПОРА узнали об этом после проведения анализа протоколов окружных избирательных комиссий о передаче бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

"Выяснилось, что ряд участков получил меньшее количество бюллетеней, чем количество избирателей в списке на день составления протоколов", - заявляет ОПОРА.

Также отмечается, что в Волынской области более 30 участков получили такое же количество бюллютеней, как и количество избирателей в списке.

"Поэтому, если там придут проголосовать все избиратели, в случае, если кто-то "испортит" бюллетень, заменить его будет нечем", - пишет ОПОРА.

Ранее в МВД назвали область с наибольшим числом нарушений на выборах.