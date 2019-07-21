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Волынь: на 96 участках может не хватить бюллетеней - ОПОРА

Волынь: на 96 участках может не хватить бюллетеней - ОПОРА - Фото
Бюллетени (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.07.2019, 18:59

Согласно законодательству количество бюллетеней для голосования изготавливается в количестве, превышающем количество избирателей на 0,5%

В Волынской области 96 избирательных участков получили на 1-64 бюллетеней для голосования меньше, чем избирателей в списке. Об этом сообщает движение ОПОРА

Наблюдатели от ОПОРА узнали об этом после проведения анализа протоколов окружных избирательных комиссий о передаче бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

"Выяснилось, что ряд участков получил меньшее количество бюллетеней, чем количество избирателей в списке на день составления протоколов", - заявляет ОПОРА. 

Также отмечается, что в Волынской области более 30 участков получили такое же количество бюллютеней, как и количество избирателей в списке. 

"Поэтому, если там придут проголосовать все избиратели, в случае, если кто-то "испортит" бюллетень, заменить его будет нечем", - пишет ОПОРА. 

Ранее в МВД назвали область с наибольшим числом нарушений на выборах. 

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выборы бюллетень опора
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