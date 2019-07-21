В МВД назвали области с наибольшим числом нарушений на выборах

Выборы (фото - ЕРА)

По состоянию на 17:00, полиция зафиксировала 1614 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в день выборов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Составлен 41 админпротокол и открыто 33 уголовных производства.

В министерстве приводят статистику нарушений:

Донецкая область - 221,

Днепропетровская область - 220,

Одесская область и Киев - по 113,

Харьковская область - 93,

Запорожская область - 91.

Отмечается, что в основном указанные факты связаны с незаконной агитацией, препятствием осуществлению избирательного права, конфликтами, подкупом избирателей, повреждениями бюллетеней, повреждением имущества, сообщениями о заминировании.

Ранее сообщалось, что в Киевском районе Харькова неизвестный заявил о минировании 14 избирательных участков.

Партия Самопомощь подала жалобу в Центральную избирательную комиссию из-за якобы подготовки фальсификаций на 94-м избирательном округе в Обуховском и Васильковском районах Киевской области. Они требуют распустить комиссию и полностью заменить ее состав.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на одном из специальных избирательных участков в Киевском СИЗО на Лукьяновке не хватает бюллетеней для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.