В МВД назвали области с наибольшим числом нарушений на выборах

По состоянию на 17:00, полиция зафиксировала 1614 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в день выборов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Составлен 41 админпротокол и открыто 33 уголовных производства.
В министерстве приводят статистику нарушений:
Донецкая область - 221,
Днепропетровская область - 220,
Одесская область и Киев - по 113,
Харьковская область - 93,
Запорожская область - 91.
Отмечается, что в основном указанные факты связаны с незаконной агитацией, препятствием осуществлению избирательного права, конфликтами, подкупом избирателей, повреждениями бюллетеней, повреждением имущества, сообщениями о заминировании.
Ранее сообщалось, что в Киевском районе Харькова неизвестный заявил о минировании 14 избирательных участков.
Партия Самопомощь подала жалобу в Центральную избирательную комиссию из-за якобы подготовки фальсификаций на 94-м избирательном округе в Обуховском и Васильковском районах Киевской области. Они требуют распустить комиссию и полностью заменить ее состав.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на одном из специальных избирательных участков в Киевском СИЗО на Лукьяновке не хватает бюллетеней для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.